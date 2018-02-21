У Порошенко утверждают, что вопрос освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем решает только Путин

Порошенко использует все возможности для оказания давления на Россию в этом вопросе с помощью международных партнеров.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что вопрос освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем решает только президент РФ Владимир Путин.

Об этом она сказала во время общения с родственниками политзаключенных Кремля во время акции на улице Банковой возле здания Администрации президента Украины.

«Очевидно, что это зависит от одного человека. Мы можем назначить опытного дипломата, лучшего переговорщика, но очевидно, что вопрос (освобождения политзаключенных и заложников - УНИАН) будет решать только Путин», - заявила Геращенко.

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Поэтому, по ее словам, президент Украины Петр Порошенко использует все возможности, которые у него есть, для того, чтобы давить (на Россию - УНИАН) в этом вопросе с помощью партнеров Украины, международного сообщества.

«Вчера состоялся телефонный разговор Порошенко с Меркель, 50% времени которого занимал вопрос безопасности на Донбассе, выполнения Минских соглашений, освобождения заложников», - сказала Геращенко.

Также она добавила, что во время последнего разговора президентов Украины и РФ львиная доля беседы была посвящена теме освобождения заложников.