Повестки Савченко о допросе переданы в аппарат Верховной Рады - СБУ

В СБУ отметили, что у ведомства возникла необходимость допросить Надежду Савченко в качестве свидетеля по делу Рубана.

Служба безопасности Украины передала повестки народному депутату Надежде Савченко о вызове на допрос к Аппарату Верховной Рады.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

"12 марта 2018 года в аппарат Верховной Рады Украины передано письмо и отправлены повестки на вызов на 11.00 13 марта и 11.00 15 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

В СБУ пояснили, что передали повестки, потому что у ведомства возникла необходимость допросить Надежду Савченко в качестве свидетеля по уголовному производству по подозрению Владимиру Рубану в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, народного депутата Надежду Савченко вызывают на вторник, 13 марта, в Службу безопасности Украины на допрос по делу главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Напомним, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Рубана с арсеналом оружия, спрятанного в мебели.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 60 суток.

9 марта председатель СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.