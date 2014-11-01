В зону АТО могут прекратить поставки газа - "Нафтогаз"

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, "Нафтогаз" не получает оплаты за газ от потребителей газа в зоне АТО.

"С точки зрения финансового баланса "Нафтогаза" мы получили ситуацию, когда мы импортируем газ по рыночной цене, вынуждены поставлять этот газ и не получать за него расчет", - отметил Коболев.

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По словам главы "Нафтогаза", "такая ситуация опасна с точки зрения возможных аварий, взрывов".

"В Донецкой, Луганской областях местные облгазы контролируются боевиками. Все, что фактически мы можем сделать - это перекрыть газ на магистральном газопроводе, отключив большой сегмент потребителей (всех без исключения) от газа. Такое решение может быть принято", - заявил Коболев.

При этом он подчеркнул, что решение сложное, потому что "все люди в этом секторе останутся без газа и без тепла".

"Надеюсь, что на заседании СНБО будет принято решение относительно разрешения ситуации. Возможно, решение будет говорить об отключении этой зоны от поставок газа", - подчеркнул Коболев.