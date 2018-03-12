Могерини пообещала рассмотреть возможность поездки на Донбасс следующий раз

Она пояснила, что завтра утром должна быть в Страсбурге.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявляет, что готова рассмотреть возможность поездки на восток Украины в рамках следующего визита.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Киеве.

По словам Могерини, из-за недостатка времени во время текущего визита не имеет возможности посетить восток Украины, потому что завтра утром должна быть в Страсбурге. "Поэтому мой визит должен быть относительно коротким", - сказала она.

"Я бы, несомненно, рассмотрела вопрос посещения Донбасса во время этого визита. Я сделаю это в следующий раз, когда приеду", - заверила Могерини.