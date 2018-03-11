Задержание Рубана не приведет к введению военного положения - Тука
05:06, 11 марта 2018Общество
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Тука отметил, что задержание Владимира Рубана не подтолкнет президента Украины к такому шагу.
Тука высказадся о возможности введения военного положения / фото УНИАН
Глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что сейчас нет смысла вводить в стране военное положение.
Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, сообщает "Новое время".
"Я не вижу никакой логики, зачем президенту делать это сейчас. Можно по-разному к нему относиться, но человек он достаточно умный, образованный, прекрасно выстраивает причинно-следственные цепочки. Так зачем сейчас это делать?", - заявил Тука.
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Он отметил, что когда возглавлял в 2015 году Луганскую областную военно-гражданскую администрацию, то обращался к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ввести военное положение.
Тука отметил, что задержание Владимира Рубана не подтолкнет президента Украины к подобному шагу.
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