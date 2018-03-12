Порошенко заявил о договоренности с ЕС по усилению борьбы с пропагандой РФ

13:47, 12 марта 2018
Политика
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Петр Порошенко сегодня встретился с Федерікою Могеріні / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на совместной с вице-президентом Еврокомиссии, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини пресс-конференции в Киеве.

«В контексте продолжающейся кампании со стороны России по распространению дезинформации, осуществлению хакерских нападений, вмешательству в избирательные процессы, которая направлена против демократического свободного мира, в том числе ЕС и Украины, мы договорились усилить наше сотрудничество в борьбе с киберугрозами, фейковыми новостями», - сказал Порошенко.

Президент отметил, что обмен опытом будет выгоден как Украине, так и Евросоюзу.

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Теги: #Евросоюз#Могерини