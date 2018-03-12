Евросоюз готов делать больше в направлении восстановления Донбасса - Могерини

По ее словам, прежде всего в ЕС намерены направить усилия на полное выполнение Минских соглашений.

Вице-президент Европейской Комиссии - высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявляет, что Евросоюз готов делать больше в направлении восстановления Донбасса, но в первую очередь хочет направить усилия на полное выполнение Минских соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на совместном брифинге с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве.

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«Мы также обсудили с премьер-министром ситуацию на востоке Украины. Хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем полное внедрение Минских соглашений. Также во время нашей встречи мы отметили ответственность России в этом вопросе, и как вы знаете, санкции ЕС напрямую связаны с полным выполнением Минских соглашений», - сказала Могерини.

«Мы как ЕС готовы делать больше в плане реконструкции этого региона, однако в первую очередь мы хотим направить наши усилия на полное выполнение Минских соглашений», - подчеркнула она.

Кроме того, Могерини подчеркнула, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину, в частности, в вопросе территориальной целостности и суверенитета.