Евросоюз готов делать больше в направлении восстановления Донбасса - Могерини

12:22, 12 марта 2018
Политика
847
Могерини заявляет, что ЕС готов делать больше в направлении восстановления Донбасса / фото Мусиенко Владислав / POOL

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на совместном брифинге с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве.

Читайте такжеМогерини рассказала о плане урегулирования ситуации в Украине

«Мы также обсудили с премьер-министром ситуацию на востоке Украины. Хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем полное внедрение Минских соглашений. Также во время нашей встречи мы отметили ответственность России в этом вопросе, и как вы знаете, санкции ЕС напрямую связаны с полным выполнением Минских соглашений», - сказала Могерини.

«Мы как ЕС готовы делать больше в плане реконструкции этого региона, однако в первую очередь мы хотим направить наши усилия на полное выполнение Минских соглашений», - подчеркнула она.

Кроме того, Могерини подчеркнула, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину, в частности, в вопросе территориальной целостности и суверенитета.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Визит Могерини в Украину
Теги: #ЕС и Украина#Могерини об Украине#Могерини в Украине#Могерини о Донбассе