В Раде инициировали обращение к Европе против строительства «Северного потока-2»

С соответствующей инициативой выступила фракция «Народный фронт».

Фракция «Народный фронт» инициирует обращение-предостережение к европейским странам не поддерживать строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время Согласительного совета.

«Сегодня мы зарегистрируем это постановление. Строительство еще одной ветки газопровода дополнительно подорвет стабильность и безопасность Европы. Наученные горьким опытом, мы должны без конца повторять европейским коллегам, что российский газ - это не коммерция, а политическое оружие Кремля», - подчеркнул Максим Бурбак.

Он также отметил важность подписанного заявления спикерами парламентов Польши, Литвы, Латвии, Молдовы и Украины и поддержку ими позиции Украины относительно газопровода.

«Мы приветствуем подписание совместного заявления руководителями парламентов Польши, Литвы, Латвии, Молдовы и Украины и поддержку ими позиции Украины относительно газопровода "Северный поток-2", - отметил руководитель фракции «Народный фронт» и напомнил, что в 2014 году правительством Арсения Яценюка было принято решение подать иск к «Газпрому».

«Нафтогаз» получил две победы и сэкономил стране 60 млрд долларов. И наконец наши европейские коллеги осознали, что для России газ – это оружие и предмет шантажа», - подчеркнул Максим Бурбак.

Он также добавил, что с миссией убеждать европейских коллег о недопущении строительства «Северного пролив – 2» в Страсбург выехал и руководитель «Нафтогаза».

«Европа должна понять, что «Северный поток» это лишь очередная газовая удавка, которая Россия забрасывает на Европу. Обращаемся к вам, господин Председатель, поставить на рассмотрение Постановление во время этой пленарной недели», - обратился руководитель фракции спикера парламента.