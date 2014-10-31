Правительство Германии не признает сепаратистские выборы на Донбассе

Кроме этого, они затрудняют разрешение конфликта на востоке Украины, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает DW.DE.

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Об этом сообщил вице-спикер немецкого правительства Георг Штрайтер со ссылкой на содержание телефонного разговора Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным. "Правительство не признает эти нелегитимные выборы", - подчеркнул Георг Штрайтер, добавив, что такова позиция и Евросоюза.

Георг Штрайтер напомнил, что телефонный разговор главы немецкого правительства состоялся и с президентами Украины и Франции Петром Порошенко и Франсуа Олландом. "Все участники (телефонного разговора. - Ред.) призывали к немедленному соблюдения прекращения огня и согласились, что конфликт должен быть завершен лишь при условии соблюдения территориальной целостности Украины", - сказал вице-спикер.

Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко также призвали Россию не признавать эти так называемые выборы, поскольку они противоречат минским договоренностям.