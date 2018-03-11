В НАТО не изменили политики по Украине, но признали ее стремление к вступлению

В Альянсе прокоменували появление Украины в списке стран, стремящихся стать его членами.

В Организации Североатлантического договора объясняют, что появление Украины в списке стран-аспирантов не означает изменение политики Альянса в отношении страны, а является лишь адаптацией информации к существующей действительности.

Читайте такжеВ письме к генсеку НАТО Порошенко просит предоставить Украине План действий по членству в альянсе - ПристайкоЭто в комментарии собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе объяснил официальный представитель Альянса.

«Мы видели сообщения, предполагающие, что произошло изменение политики НАТО или было принято решение. Конечно, никакого изменения в политике НАТО нет. Наша политика остается такой же», - подчеркнул он.

«Но были изменения в политике Украины, что нашло отражение на сайте. Мы просто адаптировали информацию сайта к существующей действительности», - пояснил собеседник агентства.

В этой связи представитель Альянса обратился «с просьбой разъяснить это коллегам и внести соответствующие изменения в информацию».

Как известно, политика НАТО в отношении Украины была заложена в декларации саммита в Бухаресте в 2008 году. "НАТО приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Сегодня мы достигли согласия, что эти государства станут членами НАТО. Обе страны внесли ценный вклад в операции Альянса. Мы приветствуем демократические реформы в Украине и Грузии и с нетерпением ожидаем проведения свободных и честных парламентских выборов в Грузии в мае. ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко и многие другие политики высоко оценили факт внесения Украины в список стран-аспирантов на сайте НАТО. «Благодарен за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в Альянсе», - заявил Порошенко и добавил, что следующая цель Украины - План действий относительно членства в Альянсе.

До 9 марта 2018 года на сайте НАТО в отношении Украины не была отражена информация, что Киев имеет целью получить членство в Альянсе, хотя соответствующее решение было принято Верховной Радой Украины еще 8 июня 2017 года. Украинская сторона неоднократно обращалась к руководству НАТО внести изменения в информацию в отношении Украины на сайте Альянса, отобразив, что Киев имеет целью получить членство в Альянсе.