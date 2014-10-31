Новое правительство сформируют не ранее декабря
16:22, 31 октября 2014Политика
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Кандидат в народные депутаты от партии «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем прогнозирует создание нового правительства в начале декабря.
Правительство сформируют в первых числах декабря, не раньше / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.
«Традиционно в Украине с последнего дня выборов до первого дня сессии парламента проходит от 15 до 40 дней. Теперь я думаю, что первая сессия парламента будет в конце этого месяца, после того мы должны избрать спикера парламента, после того только мы изберем нового премьер-министра и правительство. Я думаю, что это будет в первых числах декабря, не раньше», - отметил Найем.
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«Я думаю, что до того мы должны решить все проблемы в суде, потому что во многих округах есть проблемы с результатами выборов», - добавил Найем.
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