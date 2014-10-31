Дело экс-мэра Славянска Штепы направили в суд

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Штепу задержали в июле. 8 октября ей было объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

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Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.

Штепа обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Апелляционный суд Харьковской области отклонил апелляцию защиты и оставил Штепу под стражей до 12 ноября.