Порошенко пообещал 10-летнюю программу для укоренения и укрепления статуса украинского языка

11:53, 09 марта 2018
Политика
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Президент анонсировал разработку десятилетней программы укоренение и укрепление государственного статуса украинского языка / фото УНИАН

Об этом президент написал в Twitter.

«В ближайшее время подпишу указ о разработке десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса родного украинского языка. Впереди - десятилетие украинского языка в Украине, в течение которых положительные изменения должны стать необратимыми», - отметил он.

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Вместе с тем президент добавил, что в то же время должен заботиться о том, чтобы законодательные инициативы оставляли широкий простор для реализации прав тех граждан Украины, чьим родным языком или языком общения являются русский, крымскотатарский и другие языки.

«Каждый должен пройти свой путь к языку, как, например, двадцать лет назад сделал это я. Мой украинский - мой сознательный выбор вернуться к языку, сделанный уже в довольно зрелом возрасте», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства отметил, что бороться за украинский язык - это не только выкрикивать лозунги и выдвигать требования к власти.

«Это значит покупать украиноязычные книги, платить за украиноязычные газеты, отдавать предпочтение украиноязычным версиям сайтов, и главное - говорить на нем, говорить, и еще раз говорить», - написал он.

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Теги: #украинский язык#Петро Порошенко#порошенко об украинском языке