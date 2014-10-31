Кабмин утвердил границы зоны АТО (карта АТО)

Соответствующее распоряжение от 30 октября № 1053-р опубликовано на Правительственном портале.

"Во исполнение абзаца 3 пункта 5 статьи 11 “Заключительные и переходные положения” Закона Украины “О временных мерах на период проведения антитеррористической операции” утвердить перечень населенных пунктов, на территории которых проводилась антитеррористическая операция", - говорится в документе.

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Министерству внутренних дел, Министерству обороны при участии Службы безопасности Украины в пятидневный срок со дня окончания АТО предстоит внести на рассмотрение правительства предложения о внесении изменений в перечень, утвержденный этим распоряжением, с целью определения окончательного перечня населенных пунктов, на территории которых осуществлялась АТО.

Перечень населенных пунктов опубликован на сайте Кабмина.

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