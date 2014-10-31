Часть российского гуманитарного конвоя прибыла в Донецк

Как передает РИА «Новости», на месте прибытия колонны в Буденовском районе города находится охрана, журналисты и волонтеры, которые помогут в ее разгрузке, говорится в сообщении.

Ранее в пятницу «гумконвой» разделился на территории Ростовской области на две части - "луганскую" и "донецкую", прошел «таможенное оформление» на двух КПП, пересек границу и начал движение по территории Донбасса, передает агентство.

Как сообщал УНИАН, 28 октября колонна из 100 грузовиков отправилась из подмосковного Ногинска на Донбасс.

В МИД Украины и в СНБО заявили, что не получали от России официальных сообщений об отправке на Донбасс четвертого так называемого «гуманитарного конвоя».

Читайте такжеРоссийский гумконвой пересек украинскую границу и движется по ЛуганщинеДо этого Россия уже трижды отправляла «гуманитарные конвои» на Донбасс. Российские грузовики пересекали границу без согласия украинских властей и без сопровождения представителей Международного комитета Красного Креста.