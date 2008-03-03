Нафтогаз успокаивает: на месяц точно хватит

«Нафтогаз Украины» имеет внутренние резервы, чтобы обеспечить украинских потребителей газом не менее чем на месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«НАК «Нафтогаз» на сегодня имеет внутренние резервы и готов их использовать для закрытия всех потребителей Украины (по поставкам газа – УНИАН)», - отметил он.

По словам В.ЗЕМЛЯНСКОГО, этих резервов должно хватить не менее чем на месяц. При этом он не назвал объема этих резервов, отметив только, что «есть газ внутренней добычи».

Как сообщал УНИАН, сегодня ОАО «Газпром» сократил поставки газа в Украину на 35% - до 46 млн. кубометров в сутки.