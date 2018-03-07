Суд оставил под стражей бывшего народного депутата Шепелева

Суд отклонил жалобу стороны защиты на решение относительно избранной меры пресечения Шепелеву.

Апелляционный суд Киева оставил под стражей бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева, который является фигурантом ряда уголовных дел, в том числе и о государственной измене.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что во вторник, 6 марта, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах подозреваемого Шепелева относительно избранной ему меры пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля.

«По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 10 февраля 2018 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты, поданная в интересах подозреваемого Александра Шепелева, - без удовлетворения», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Шепелев 27 декабря 2012 года был объявлен в международный розыск. 5 июля 2013 года был задержан в Венгрии и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставлен в Украину.

Однако 6 июля 2014 года Шепелев бежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева в Московской области. На основании ходатайства Генпрокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку выдачи Шепелева украинской стороне.

По данным ГПУ, Шепелев подозревается в организации умышленного убийства и покушении на умышленное убийство двух или более лиц, по заказу, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных средств ПАО «Родовид Банк», их легализации и служебном подлоге; совершении государственной измены.

8 февраля 2018 года Шепелева задержали в Киевской области сотрудники СБУ. По данным правоохранителей, у экс-депутата было обнаружено «удостоверение» сотрудника так называемого «министерства государственной безопасности ДНР».

10 февраля суд избрал Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года. Таким образом, суд применил в отношении экс-депутата меру пресечения, избранную 26 марта 2015 года.