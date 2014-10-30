Закон не предусматривает возможности признания выборов недействительными в целом округе - «Опора»

Об этом сказал аналитик гражданской сети «ОПОРА» Александр Клюжев во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

Он отметил, что есть «процедура признания недействительным голосования только по отдельным избирательным участкам и только при наличии трех оснований, которые касаются именно нарушений во время проведения голосования и подсчета голосов и не могут касаться нарушений, которые происходили в период проведения предвыборной агитации».

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Клюжев отметил, Центральная избирательная комиссия может действовать только в рамках своих полномочий, и «заявления относительно возможности признания недействительным голосования в целом округе сейчас не имеют соответствующей правовой формулы». Он напомнил, что на выборах в парламент Украины в 2012 году, когда были признаны выборы, по сути, недействительными в 5 проблемных округах, «мы должны помнить, что тогда такое политико-правовое решение, которое не имело соответствующего правового обоснования, а было вызвано нарушениями именно на уровне ОИК, когда портили избирательные документы, когда даже не могла знать ЦИК, какой там результат, но даже в тех условиях, ЦИК не смогла в правовых пределах принять то решение, а приняла политико-правовое, под которое потом ВР приняла соответствующий закон о проведении повторных выборов».