Аваков исправил декларацию: "вспомнил" про еще полмиллиона гривень зарплаты своей жены

Согласно новым данным, в 2017 году Инна Авакова получила почти 850 тыс грн зарплаты от Avitalia S. R. L.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал исправленную декларацию за 2017 год. В сравнении с предыдущим вариантом, представленным 26 февраля, сумма заработной платы его жены увеличена на полмиллиона гривень.Как сообщает «Украинская правда», обновленная декларация обнародована в Едином государственном реестре деклараций. Согласно новым данным (декларация от 5 марта), в 2017 году Инна Авакова получила 847 871 гривен зарплаты от "Avitalia S. R. L". В предыдущей декларации, обнародованной 26 февраля 2018 года, сумма зарплаты жены министра составляла 304 124 гривень.

Данные средства указаны как "заработная плата, полученная по совместительству" в "Avitalia S. R. L".

Отмечается, что корпоративные права "Avitalia S. R. L" на 100% принадлежат Арсену Авакову. Он также декларировал дивиденды от этой компании.

Суммарный доход жены главы МВД, как отмечается, за год составил 57 520 426 гривень. Большая часть из этих средств - 55,8 млн гривень, Авакова получила от продажи доли телеканала "Эспрессо".

Напомним, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 26 февраля обнародовал электронную декларацию за прошлый год. В 2017-м он заработал чуть более миллиона гривень.