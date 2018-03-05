Аваков исправил декларацию: "вспомнил" про еще полмиллиона гривень зарплаты своей жены

18:46, 05 марта 2018
Политика
195 0
Арсен Аваков исправил ошибку на 500 тыс грн в своей декларации / УНИАН

Данные средства указаны как "заработная плата, полученная по совместительству" в "Avitalia S. R. L".

Отмечается, что корпоративные права "Avitalia S. R. L" на 100% принадлежат Арсену Авакову. Он также декларировал дивиденды от этой компании.

Суммарный доход жены главы МВД, как отмечается, за год составил 57 520 426 гривень. Большая часть из этих средств - 55,8 млн гривень, Авакова получила от продажи доли телеканала "Эспрессо".

Напомним, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 26 февраля обнародовал электронную декларацию за прошлый год. В 2017-м он заработал чуть более миллиона гривень.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Аваков#декларация