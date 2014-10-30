Порошенко пытается объединить страну, а Яценюк играет на настроениях толпы - британский журналист

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк разные по характеру и стилю поведения, но их политические взгляды не сильно отличаются.

Об этом в интервью изданию "Новое время" рассказал один из самых известных в мире журналистов, работающих в жанре телеинтервью, британец Стивен Сакур.

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"Чувствуется, что на Порошенко лежит большой груз ответственности, он зрелый. Допускаю, что премьер чувствует то же. Он более политизирован. В некоторых вопросах, например, о вступлении в НАТО, премьер решил занять сильную и агрессивную позицию - в отличии от президента. Многие считают ее нереалистичной, ведь Украину в НАТО в ближайшее время принимать не планируют", - говорит Сакур.

Он назвал заявление Яценюка политическим ходом: Украина сейчас не в той ситуации, чтобы подавать заявку на членство в НАТО.

"Порошенко, похоже, пытается занять ответственную позицию, направленную на объединение страны. А Яценюк, возможно, чуть больше играет на настроениях толпы", - заявил британский журналист.

Полную версию интервью Стивена Сакура читайте завтра, 31 октября, в печатном выпуске журнала «Новое Время».