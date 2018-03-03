При зачистке палаточного городка у Рады нашли "железный трон" Саакашвили (фото)

Трон сделан по подобию оригинала из телесериала "Игры престолов".

В субботу, 3 марта, во время силового сноса палаточного городка возле Верховной Радойправоохранители обнаружили "железный трон" экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.

Об этом на своей в Facebook сообщил нардеп Антон Геращенко.

"В одной из палаток у Верховной Рады, в ходе осмотра был обнаружен "трон" Михаила Саакашвили, сделанный по подобию оригинала из телесериала "Игры престолов". Чем бы дитя не тешилось", — написал он в сообщении в соцсети.

Как сообщал УНИАН, сегодня полиция очистила палаточный городок под Верховной Радой и задержала 50 его жителей. По словам заместителя председателя Нацполиции - начальника полиции Киева Андрея Крищенко, следственные действия в палаточном городке проводятся относительно событий 27 февраля, когда пострадали 14 правоохранителей.

В Нацполиции заявили, что во время проведения следственных действий возле Верховной Рады правоохранители изъяли 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин, а также задержали более сотни человек, которые оказывали сопротивление полиции.

Читайте такжеСаакашвили прокомментировал снос палаток под Радой и призвал на мирный Марш 18 мартаВ свою очередь организаторы палаточного городка - движение «Освобождение» заявили, что после штурма в больницы доставлены 11 их активистов. У них выявлены травмы головы, множественные переломы рук и ног, а у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние. Они находятся в городской клинической больнице Киева №17 и Александровской клинической больнице.

Напомним, что 27 февраля возле ВР произошли столкновения между правоохранителями и митингующими. Участники митинга принесли под стены здания покрышки и хотели их поджечь. Работники полиции пытались пресечь их действия, однако активисты начали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей. Тогда были задержаны 9 нарушителей правопорядка.