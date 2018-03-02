"Мои коллеги и порносайты смотрят": Ляшко резко отреагировал на просмотр депутатами ВР пресс-конференции Януковича

"Жизнь нельзя переводить на порносайты, на пресс-конференции Януковича и на ссоры с родными и близкими", - считает народный депутат Олег Ляшко.

Журналист попросил прокомментировать Ляшко тот факт, что некоторые его коллеги смотрели пресс-конференцию Януковича в Верховной Раде. Ляшко отреагировал довольно резко.

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Общение депутата с журналистами в кулуарах рады транслировал телеканал "Прямой".

"Некоторые мои коллеги и порносайты смотрят. Как я могу это прокомментировать? Дураки. Вместо того, чтобы смотреть пресс-конференцию бегемота ростовского, пусть лучше жене или ребенку родному позвонят. Жизнь нельзя переводить на порносайты, на пресс-конференции Януковича и на ссоры с родными и близкими", - сказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве состоялась пресс-конференция беглого украинского экс-президента Виктора Януковича. Бывший президент пожаловался журналистам на тяжелую жизнь, прокомментировал свое письмо к Путину и отношения с Полом Манафортом.