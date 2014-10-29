В Раду от Львовской области проходит сотник Майдана Парасюк
20:22, 29 октября 2014Политика
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Во Львовской области в округе № 122 на выборах лидирует самовыдвиженец Владимир Парасюк.
За Парасюка проголосовали 55,79% избирателей / Фото УНИАН
В 122-м мажоритарном округе во Львовской области на внеочередных выборах в Верховную Раду лидирует самовыдвиженец Владимир Парасюк, за которого проголосовали 55,79% избирателей (68 тыс. 344 голосов).
Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий.
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Ближайший соперник Парасюка, выдвиженец от политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" Александр Павлюк, набрал 10,92%, или 13 тыс. 376 голосов избирателей.
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