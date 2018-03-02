Дипломат рассказал, как в Канаде восприняли угрозу Путина "мгновенным ядерным ударом"

По словам посла, в Канаде обратили внимание на намеки российской стороны, чтобы ее все "очень боялись".

Посол Канады в Украине Роман Ващук заявляет, что в его стране спокойно восприняли заявления президента РФ Владимира Путина об ответном мгновенном ядерном ударе в случае применения ядерного оружия против России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал журналистам, отвечая на вопрос о ядерном шантаже Путина.

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"Посольство России в Оттаве даже твитнуло карикатуру, мы должны были все очень бояться. Но мы спокойно воспринимаем", - сказал Ващук.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Путин объявил о начале испытаний новых межконтинентальных ракет "Сармат", которые заменят производимые в Днепре советские ракеты "Воевода" (по квалификации НАТО "Сатана"). Он заявил об ответном мгновенном ядерном ударе в случае применения ядерного оружия против России или ее союзников. По его словам, при весе более 200 тонн ракета имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО. Как сказал президент РФ, ракеты "Сармат" "почти не ограничены по дальности, и системы ПРО будут почти бессмысленны для борьбы с такими ракетами". Путин также представил видео испытания ракеты, где моделируется удар в сторону США. Кроме того, он заявил, что кроме комплекса "Сармат" в конце 2017 года состоялся успешный пуск новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой.