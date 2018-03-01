ВР вернула президенту на доработку законопроект о функционировании Антикоррупционного суда

Законопроектом детализируется деятельность палат высших специализированных судов.

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение первый раз проголосовали 203 народных депутата, а второй - 200 (при необходимом минимуме 226 - УНИАН). 226 голосами народные депутаты поддержали предложение вернуть президенту законопроект на доработку.

Заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов на заседании парламента отметил, что этим законопроектом предлагается внести изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", в частности, детализируется регулирование деятельности палат высших специализированных судов, чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно институциональной автономности апелляционной палаты.

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По его словам, предлагается определить, что апелляционная палата высшего специализированного суда действует в его составе на основе институциональной, организационной, кадровой и финансовой автономии. Законопроектом предусмотрено отдельное проведения конкурса на занятие должностей судей апелляционной палаты (отдельно от конкурса на занятие должностей других судей высшего специализированного суда). Также предусматривается определение Государственной судебной администрацией Украины по согласованию с Высшим советом правосудия количества судей в пределах общего количества судей высшего специализированного суда. Предполагается наличие отдельной бюджетной программы на финансирование ее деятельности с наделением председателя палаты полномочиями согласовывать проект сметы Высшего антикоррупционного суда в части финансирования деятельности Апелляционной палаты.

Также законопроектом предлагалось определить высшие специализированные суды главными распорядителями средств Государственного бюджета Украины, а также определить отдельной строкой расходы на содержание апелляционной палаты высшего специализированного суда в Государственном бюджете Украины.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440). Также глава государства зарегистрировал проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде".

Сегодня, 1 марта, Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона "О Высшем антикоррупционном суде", внесенный президентом.