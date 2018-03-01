Журналист объяснил, почему росТВ "забыло" сообщить о поражении "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже

11:05, 01 марта 2018
Политика
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РосТВ молчат о решении Стокгольмского арбитража / фото Ридус

Об этом на своей странице в Facebook пишет корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк. "От слова совсем, ни одного упоминания, нуль, зеро", - отметил он. 

Читайте такжеСтокгольмский арбитраж не удовлетворил два требования "Нафтогаза""Тут удивительного ничего нет, в созданной реальности могут быть только хорошие новости, в том числе и про "народное достояние". Ещё сегодня президент РФ обращается к Федеральному собранию, а это значит, что любое сообщение, которое может кинуть тень на "Путинвсехпереиграл" запрещено", - объяснил Цимбалюк.

При этом журналист прогнозирует, что будут решения еще разных судебных международных инстанций. 

"Часть Кремль будет игнорировать и угрожать "Искандерами". Часть будет вынужден выполнить", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту "Газпром", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов. По итогу рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 милдлиарда долларов.

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Теги: #Стокгольмский арбитраж#Нафтогаз и Газпром#росТВ