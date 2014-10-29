Командиры батальонов рассказали, чем планируют заниматься в Верховной Раде (видео)

Командиры батальонов, которые по предварительным данным попадают в новую Верховную Раду, хотят принятия законов о добровольцах и обеспечении, создания специальной комиссии по АТО, а также отрядов территориальной обороны, говорится в сюжете ТСН.

Командир батальона "Миротворец" Андрей Тетерук, который баллотировался по списку "Народного фронта", планирует посещать пленарные заседания в удобной для себя одежде и с именным оружием - боевым и заряженным пистолетом. При том убежден, что применять его не придется.

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"Я бы не делал упор на том, что комбаты будут делать военный переворот. Мы анализируем любое действие. Каждое действие с оружием будет педалироваться, что мы - хунта. Я надеюсь, что хватит ума показывать, что можно менять ситуацию мирными путями", - пояснил он.

Тетерук своим первым заданием в Раде видит изменение законодательства по обеспечению бойцов АТО. Говорит, что солдата необходимо прежде всего накормить, согреть и вооружить - тогда можно ждать качественных боевых действий.

Его коллега по "Народному фронту", командир батальона "Киев-1" Евгений Дейдей, говорит практически то же самое. Потому что весной и летом прошел через армейскую нищету.

"Солдаты в резиновых тапочках. Когда ехал БТР - то как цыганская кибитка. Один сухпаек на пятерых - на сутки. И патронов два рожка. Люди, которые через это прошли, не позволят еще кому-то это пережить", - уверяет он.

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Командир "Днепра-1" Юрий Береза еще раньше шутил, что в новой Раде его огорчает отсутствие коммунистов. Потому что с некоторыми мечтал выяснить отношения лично.

"Был такой сон. В Верховной Раде бью по морде Симоненко. Когда стало понятно, что коммунисты не проходят, я сказал, что в Верховную Раду не пойду", - смеется он.

Значительно более деловой и скептический настрой демонстрирует победитель одного из столичных мажоритарных округов командир батальона "Азов" Андрей Билецкий. Он не признает военной формы в городе, но ставит значительно более агрессивные цели для своего пребывания в парламенте.

"Ядерное оружие. Стало понятно, что оно не такое ненужное, как нам рассказывают", - говорит он.

И добавляет, что не видит смысла в построении стены на границе с Россией, поскольку это лишь иллюзия защиты.

"Построить стену и прятаться от милитаризованной страны - это абсурд. Единственная стена, которую можно построить - это мощная армия", - убежден Белецкий.

Лоббировать создание полиции и голосования законопроекта, который будет гарантировать права добровольцев и их семей, обещает командир "Донбасса" и представитель партии "Самопомич" Семен Семенченко.

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Он убеждает, что драк в этом парламенте не будет, а военную форму будет надевать на работу разве что в торжественные моменты. Из оружия планирует иметь при себе лишь один его вид.

"Только гранату, чтобы в плен не взяли", - объясняет он.