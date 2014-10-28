Испания призвала новую Верховную Раду провести модернизацию Украины

"Испания приветствует проведение внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, которые состоялись с небольшими инцидентами, особенно принимая во внимание тот факт, что страна переживает сейчас тяжелые времена, и в то же время сожалеет, что выборы удалось провести не на всей территории Украины", - говорится в официальном коммюнике МИД Испании.

Как подчеркивают испанские дипломаты, Верховная Рада должна будет принять решения первоочередной важности и провести глубокие структурные реформы, в которых нуждается страна ради ее стабильности, развития и модернизации. Кроме того, по мнению МИД Испании, новая Верховная Рада может быть именно тем органом, который будет осуществлять содержательный общенациональный диалог, необходимый сейчас для страны.

"Во всех этих процессах Украина может рассчитывать на надежное партнерство Испании и Европейского Союза.

Правительство Испании заверяет в своей поддержке независимости, суверенности и территориальной целостности Украины", - отмечается в обращении.