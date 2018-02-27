Тимошенко призывает Верховную Раду защитить украинскую ГТС

Политик сообщила, что «Батькивщина» готовит соответствующий законопроект против любых манипуляций с ГТС и призывает депутатов его поддержать.

«Батькивщина» призывает парламент стать на защиту украинской газотранспортной системы (ГТС) и не позволить теневые сделки с ней.

Об этом лидер фракции Юлия Тимошенко отметила во время выступления с трибуны Верховной Рады, передает пресс-служба Батькивщины.

Политик сообщила, что «Батькивщина» готовит соответствующий законопроект против любых манипуляций с ГТС и призывает депутатов его поддержать.

«Надо немедленно проголосовать в зале законопроект, который запрещает любые манипуляции с газотранспортной системой. Она стоит 300 млрд евро. Запомните эту цифру!» – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Как отметила лидер «Батькивщины», «ГТС, которой владеет народ, а не продажные политики, является частью важного ресурсного фонда для восстановления экономики государства».

«У страны и у народа еще остались ресурсы, которые могут дать мощный толчок для восстановления нашей экономики, ведь ситуация критическая – долг Украины почти равен объему ВВП», – отметила она.

Экс-премьер-министр также отметила, что для построения ГТС нужно 300 млрд евро: «Эта собственность носит как политический, так и экономический характер, и является бесценным сокровищем».

Политик напомнила, что несколько созывов назад по инициативе «Батькивщины» был принят закон о запрете «приватизации, корпоратизации и любых манипуляций с ГТС», а этим составом парламента мошенническим путем были внесены антигосударственные изменения в соответствующий закон.

«Сейчас глава НАК «Нафтогаз Украины» Коболев начал процесс, по сути, передачи ГТС без каких-либо денег. 49% передается в концессию и они рассматривают способы передачи газотранспортной системы практически в собственность зарубежной компании. Кто Коболєву дал право распоряжаться имуществом народа? Кто дал право за закрытыми дверями сегодня лишать Украину самого ценного актива, который у нас есть? Почему парламент ничего не знает? Почему правительство за спиной парламента что-то делает?» – обратилась к коллегам парламентарий.

«Если осталась хоть капля совести у политиков, которые получили от народа власть, надо немедленно проголосовать в зале законопроект, который запрещает любые манипуляции с ГТС Украины», – подытожила Юлия Тимошенко.