Журналисты узнали об оффшорных фирмах Порошенко и на чем зарабатывает президент (видео)

В 2015 году компании заработали для своего владельца $700 тыс. Позже, после обострения ситуации в Украине, фирмы также не были ликвидированы.

Неделю назад «Гроші» анонсировали расследование о Липецком заводе по производству крахмала и еще одной российской фирме, которая занимается выращиванием зерновых - ООО “Лакигрей” - тайные активы украинского гаранта.

В 2015 году компании заработали для своего владельца $700 тыс. Позже, после обострения ситуации в Украине, фирмы также не были ликвидированы.

Журналисты программы обратились к “Укрпроминвест-Агро” с просьбой прокомментировать их связь с российскими фирмами. Связь это они подтвердили. Андре Атанасиу - это директор оффшорной компании CHARTOMENA LIMITED, на которую перевели липецкий завод по производству крахмала Порошенко, говорится в сюжете программы.

В 2012 году компания начала сельхозбизнес в России. Бизнес вывели в офшоры в 2014 году. Эксперты подозревают, что такая продажа может быть вполне фиктивной.

В Администрации президента все отвергают, подчеркивая, что Порошенко не занимается никаким бизнесом.