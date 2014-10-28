Баррозу надеется на создание проевропейской коалиции в Раде
19:20, 28 октября 2014Политика
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Президент Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу выразил надежду, что новая коалиция в Верховной Раде будет проевропейской.
REUTERS
Президент Еврокомиссии отметил, что надеется что депутаты сразу начнут реформы и инклюзивный политический диалог в Украине.
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Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом Петром Порошенко, сообщили в пресс-службе главы государства.
Петр Порошенко поблагодарил за очень важное заявление Жозе Мануэла Баррозу и президента Европейского совета Германа Ван Ромпея, в котором лидеры ЕС назвали парламентские выборы победой украинского народа и демократии.
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