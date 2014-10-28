Баррозу надеется на создание проевропейской коалиции в Раде

Президент Еврокомиссии отметил, что надеется что депутаты сразу начнут реформы и инклюзивный политический диалог в Украине.

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Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом Петром Порошенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

Петр Порошенко поблагодарил за очень важное заявление Жозе Мануэла Баррозу и президента Европейского совета Германа Ван Ромпея, в котором лидеры ЕС назвали парламентские выборы победой украинского народа и демократии.