АП: Баррозу и Ромпей повторили, что ЕС с Украиной

Об этом в эфире "Свободы слова" сказал заместитель главы Администрации Президента Украины Валерий Чалый, передает Еспресо.TV.

"Украина сейчас в центре внимания - это один из элементов достижения дипломатического успеха, который должен иметь финансовый результат. Мы услышали от президента Еврокомиссии Баррозу и Ван Ромпея, ЕС с Украиной, и понимает, что сейчас Украина находится в сложной ситуации, понимает, что надо помочь. Очевидно, что эта помощь сочетается с необходимостью проведения реформ", - отметил Чалый.

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"Все наши партнеры поддержали более решительные шаги по прекращению огня, закрытие границы, перехода к нормальному развитию", - добавил он.