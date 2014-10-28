"Поющий ректор" Поплавский проходит в Раду

В 101-м округе в Кировоградской области лидирует самовыдвиженец, народный депутат Украины VII созыва Михаил Поплавский, за которого проголосовали 31,44% избирателей (26 503 голосов).

Такие данные обнародовала ЦИК по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий. Читайте такжеКалетник, Поплавский и Литвин вошли в топ-10 самых одиозных мажоритарщиков Ближайший соперник Поплавского, кандидат от партии «Блок Петра Порошенко» Олег Голимбиевский, набрал 16,79% или 14 155 голосов избирателей.

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