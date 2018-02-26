Лавров назвал санкции против РФ несправедливыми и обвинил Евросоюз в "российском вторжении в Украину"

Глава МИД России снова заявил о радикалах, которые «правят бал в Украине» и «устраивают факельные шествия в украинских городах».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал санкции против России несправедливыми, а также обвинил Европу в «российском вторжении в Украину».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пресс-конференции в Москве с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

«Я считаю, что мы, РФ, демонстрируем достаточно доброй воли в отношении нашей готовности возобновлять без каких-либо предварительных условий все те каналы диалога, сотрудничества взаимовыгодных проектов, которые были заморожены после весны 2014 года», - сказал глава российского МИД.

По словам Лаврова, «ничего из того, что сейчас происходит в Украине, могло бы никогда не быть, если бы наши европейские партнеры, которые засвидетельствовали договорённость между президентом Януковичем и оппозиционерами 2014 года, если бы они выдержали свою роль как гарантов этого соглашения и не сдались перед лицом антигосударственного переворота».

Читайте также"Гибельный сценарий": в России отреагировали на вступление в силу закона о реинтеграции ДонбассаЛавров снова заявил о радикалах, которые «правят бал в Украине» и «устраивают факельные шествия в украинских городах».

«Реакцию, которая последовала из ЕС (санкции после вторжения в Украину - УНИАН) мы считаем несправедливой, …но мы ее принимаем как данность, и мы ценим, что в ЕС многие понимают пагубность такого положения», - отметил он.

Лавров заявил, что РФ не будет просить отменить санкции и вести переговоры об условиях такого снятия.

Он считает, что надо уходить от попыток изолировать Россию и самоизоляции ЕС, куда поставила себя Европа.