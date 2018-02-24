В РФ наплевали на ноту Украины из-за выборов в Крыму: проведут в "штатном режиме"

В ЦИК РФ отметили, что для граждан России, проживающих в Крыму и Севастополе, "этот (голосование) вопрос решен".

В ЦИК РФ заявили, что несмотря на заявления Украины, выборы президента России в аннексированном Крыму состоятся в штатном режиме.

Об этом заявил заместитель председателя российского Центризбиркома Николай Булаєв, пишет РИА "Новости".

"Мы это (заявления) уже проходили на выборах в Госдуму (2016 года - ред.). Голосование состоялось, депутаты от Крыма и Севастополя успешно работают в Госдуме. Поэтому уверен, что и сейчас в Крыму и Севастополе все пройдет в штатном режиме, люди придут и проголосуют за того, за кого считают нужным", - заявил Булаєв.

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Он добавил, что для граждан России, проживающих в Крыму и Севастополе, "этот (голосование) вопрос решен".

"Этот вопрос решен на референдуме в 2014 году (незаконный референдум, проведенный оккупантами, по итогам которого Крым ввели в состав РФ - ред.). ... Право граждан голосовать Россия обеспечит, в этом даже сомневаться не надо", - заявил Булаєв.

Как известно, 23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что министерство направило ноту МИД РФ из-за выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. Глава МИД отметил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ в оккупированном Крыму попали под ответные санкции.