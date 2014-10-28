БПП сократил отрыв от "Народного фронта", "Свобода" не проходит – около 90% протоколов
14:19, 28 октября 2014Политика
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В Центральной избирательной комиссии обработано 89,8% электронных протоколов участковых избирательных комиссий.
REUTERS
Согласно информации, размещенной на официальном сайте ЦИК, “Народный фронт” набирает 22.15%, “Блок Петра Порошенко” - 21.77%, объединение “Самопомич” - 10.96%, “Оппозиционный блок” - 9.36%, Радикальная партия Олега Ляшко - 7.46%, “Батькивщина” - 5.7%.
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