В "Народном фронте" заявляют о готовности стать центром новой коалиции

Об этом заявил в понедельник в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV министр юстиции Украины, кандидат в народные депутаты от "Народного фронта" Павел Петренко, передает Еспресо.TV.

"Мы готовы, фактически, выступить базой для того, чтобы сформировать коалицию. И считаю, что в эту коалицию должны войти все демократические партии, которые прошли на этих выборах", - сказал он.

По словам Петренко, это не касается бывших "регионалов", "тех, которые голосовали за диктаторские законы и которые поддерживали Януковича и Россию".

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"А те партии, которые прошли Майдан, и те, которые являются фактически новыми, они и должны взять на себя ответственность за судьбу страны", - подчеркнул он.

О своей готовности создать коалицию демократических сил заявили и в "Батькивщине".

Напомним, переговоры о будущей коалиции продолжаются. Сегодня президент Украины Петр Порошенко встретился с руководителями партий "Народный фронт" и "Самопомич".