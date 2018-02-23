2017 стал годом масштабного строительства на Днепропетровщине - Резниченко

Всего на развитие области за год потратили 1,5 млрд грн.

В 2017 году на Днепропетровщине возвели и реконструировали около 200 социальных объектов – социального жилья и детских садов, учебных и медицинских учреждений, провели капитальный ремонт дорог, запустили экологические проекты.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко на презентации своего публичного отчета за 2017 год, пишет издание «Gorod.dp.ua»

«Днепропетровщина - среди лидеров Украины по темпам развития. Это стало возможным благодаря реформе децентрализации, инициированной Президентом Украины Петром Порошенко. 2017-ыйстал годом масштабного строительства. Сделано много, но в планах - еще больше», - рассказал председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Всего на развитие области потратили 1,5 млрд грн.

В 2017 году в области привели в порядок более 160 коммунальных дорог. Автодороги ремонтировали комплексно - от укладки асфальта и укрепления обочин до разметки и освещения.

«Вне внимания не остались даже самые маленькие населенные пункты. Во многих из них дороги не ремонтировались ни разу за последние полвека»- отметил Валентин Резниченко.

Впервые за годы независимости Украины обновляли и трассы государственного значения - Решетиловскую, Запорожскую, Донецкую и Криворожскую. В целом отремонтировали почти 67,5 км автомагистралей.

В 9 районах области построили и реконструировали 11 водопроводов - обеспечили питьевой водой 20 тысяч человек. Реконструировали 3 дома под социальное жилье - в Васильковке, Покровском и Петропавловке. Ключи от квартир получили 54 семьи.

Для самых маленьких жителей области создали 1,5 тыс дополнительных мест в детсадах. Капитально отремонтировали 13 дошкольных учреждений и начали строительство еще четырех новых садиков. По всей Днепропетровщине отремонтировали 25 школ. Обновили и Петриковскую школу - в ней открыли первую в Украине ресурсную комнату для развития особых детей. Теперь в области уже 18 таких специализированных классов и 51 медиатека. В конце 2017 года заработал и первый в Украине Инклюзивно-ресурсный центр - на базе Солонянской опорной школы.

За год было отремонтировано 11 медучреждений, реконструирована детская областная поликлиника, педиатрия больницы им. Руднева. Учреждения области получили современное оборудование - ангиографы, томографы, аппараты искусственной вентиляции легких.

«Все ремонты школ, больниц, детских садов проводят с использованием энергосберегающих технологий. Новые объекты социальной инфраструктуры изначально проектируем максимально энергоэффективными», - отметил глава области.

Область постепенно переходит на альтернативные источники отопления. В 2017 году на твердое топливо перевели около 30 котельных в детсадах, школах и медучреждениях. В 9 районах области расчищали и зарыбливали реки, ликвидировали подтопления. В целом реализовали более 20 экологических проектов.

Особое внимание - проектам для АТОшников и молодежи. Для адаптации бойцов в мирной жизни организовывали образовательные курсы, реабилитацию и оздоровление - реализовали около 30 проектов. В целом воплотили около 20 молодежных проектов.

«Впереди еще много работы. В планах - сотни проектов, которые обязательно реализуем. В этом году на развитие региона выделили в 1,5 раза больше – 2,2 млрд грн. А это - новые дороги, детсады, школы, больницы, чистые реки и комфорт жителей области», - подчеркнул Валентин Резниченко.