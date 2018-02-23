2017 стал годом масштабного строительства на Днепропетровщине - Резниченко

13:00, 23 февраля 2018
Политика
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Актуально
Валентин Резниченко отметил, что 2017 стал годом масштабного строительства на Днепропетровщине

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко на презентации своего публичного отчета за 2017 год, пишет издание «Gorod.dp.ua»

«Днепропетровщина - среди лидеров Украины по темпам развития. Это стало возможным благодаря реформе децентрализации, инициированной Президентом Украины Петром Порошенко. 2017-ыйстал годом масштабного строительства. Сделано много, но в планах - еще больше», - рассказал председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Всего на развитие области потратили 1,5 млрд грн.

В 2017 году в области привели в порядок более 160 коммунальных дорог. Автодороги ремонтировали комплексно - от укладки асфальта и укрепления обочин до разметки и освещения.

«Вне внимания не остались даже самые маленькие населенные пункты. Во многих из них дороги не ремонтировались ни разу за последние полвека»- отметил Валентин Резниченко.

Впервые за годы независимости Украины обновляли и трассы государственного значения - Решетиловскую, Запорожскую, Донецкую и Криворожскую. В целом отремонтировали почти 67,5 км автомагистралей.

В 9 районах области построили и реконструировали 11 водопроводов - обеспечили питьевой водой 20 тысяч человек. Реконструировали 3 дома под социальное жилье - в Васильковке, Покровском и Петропавловке. Ключи от квартир получили 54 семьи.

Для самых маленьких жителей области создали 1,5 тыс дополнительных мест в детсадах. Капитально отремонтировали 13 дошкольных учреждений и начали строительство еще четырех новых садиков. По всей Днепропетровщине отремонтировали 25 школ. Обновили и Петриковскую школу - в ней открыли первую в Украине ресурсную комнату для развития особых детей. Теперь в области уже 18 таких специализированных классов и 51 медиатека. В конце 2017 года заработал и первый в Украине Инклюзивно-ресурсный центр - на базе Солонянской опорной школы. 

За год было отремонтировано 11 медучреждений

За год было отремонтировано 11 медучреждений, реконструирована детская областная поликлиника, педиатрия больницы им. Руднева. Учреждения области получили современное оборудование - ангиографы, томографы, аппараты искусственной вентиляции легких.

«Все ремонты школ, больниц, детских садов проводят с использованием энергосберегающих технологий. Новые объекты социальной инфраструктуры изначально проектируем максимально энергоэффективными», - отметил глава области.

Область постепенно переходит на альтернативные источники отопления. В 2017 году на твердое топливо перевели около 30 котельных в детсадах, школах и медучреждениях. В 9 районах области расчищали и зарыбливали реки, ликвидировали подтопления. В целом реализовали более 20 экологических проектов.

Особое внимание - проектам для АТОшников и молодежи. Для адаптации бойцов в мирной жизни организовывали образовательные курсы, реабилитацию и оздоровление - реализовали около 30 проектов. В целом воплотили около 20 молодежных проектов.

«Впереди еще много работы. В планах - сотни проектов, которые обязательно реализуем. В этом году на развитие региона выделили в 1,5 раза больше – 2,2 млрд грн. А это - новые дороги, детсады, школы, больницы, чистые реки и комфорт жителей области», - подчеркнул Валентин Резниченко.

Все ремонты школ, больниц, детских садов проводят с использованием энергосберегающих технологий / фото

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Теги: #реконструкция#Валентин Резниченко#реконструкция Днепропетровщины