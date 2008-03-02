Представитель Газпрома обещает Украине скандал

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявляет, что новые договоры с "Нафтогазом Украины" на поставку газа на 2008 год до сих пор не подписаны. Такое заявление официальный представитель российского концерна сделал в интервью телеканалу "Интер", показанном в воскресенье вечером. "Все необходимые документы, в том числе договоры, уже 14 февраля были подготовлены, 15 февраля направлены в "Нафтогаз Украины". В том числе документы, связанные с совместными предприятиями, - все контракты, которые необходимо подписать, а также общее соглашение, которое включает срез позиции обеих сторон по всем вопросам, связанным с накопившимися в данный момент проблемами", - сказал он. "Пока никакого официального ответа мы не получили, документы эти до сих пор не подписаны", - сообщил официальный представитель "Газпрома". "Скандал будет обеспечен - это точно" - добавил Сергей Куприянов.

Вести.ру