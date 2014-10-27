Путин на Валдае: повышение ставок

Валдайская речь Путина – это последний штрих к картине нового геополитического противостояния 21 века как его видит российская власть, игнорируя реальную слабость и зависимость самой РФ и пытаясь силовым шантажом перекроить глобальные правила сосуществования.

Президент России Владимир Путин весьма откровенно раскрыл миру свои планы на перспективу на ХІ конференции дискуссионного клуба «Валдай». Он четко дал понять, что Москва не пойдет на уступки, будет далее игнорировать санкции и попытается силовым путем принудить ключевых международных игроков, в первую очередь, США и ЕС, к принятию во внимание определенной зоны российских интересов. Составляющие элементы нового путинского послания миру нашли свое отображение в Валдайской речи Путина, которой так восхитился первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

На «разогреве» у Владимира Путина несколько ранее выступили глава президентской администрации Сергей Иванов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, давшие свое видение мира и места в нем России в интервью российским СМИ. Отметим, что взгляд обеих тяжеловесов окружения Путина отличается крайней реакционностью, ориентацией на дальнейшую конфронтацию с Западом и конспирологичной уверенностью в мировом заговоре против России.

Каким же образом Путин видит дальнейшее развитие ситуации? Свой взгляд российский президент изложил в рамках дискуссионной темы под названием «Новые правила игры или игра без правил», уточнив, что ныне необходим выбор исторической развилки для дальнейшего движения. Этот момент важен, поскольку сигнализирует, что выжидать Кремль не намерен, равно как и отдавать инициативу.

Базовым тезисом Путина стало заявление о том, что ныне происходит смена мирового порядка. Не более и не менее. Под этот тезис президент РФ подводит дальнейший перечень своих аргументов и доводов. К примеру, заявляет, что при смене мирового порядка неизбежными являются цепочка интенсивных конфликтов локального характера с возможной перспективой глобальных столкновений. Ощущается, что Путин пытается перезапустить историю и объявить по примеру Буша-старшего (1991 год после победы над саддамовским Ираком) о новом мировом порядке. Только на этот раз с Россией в качестве ведущего геополитического и военного игрока. При этом Путин выносит окончательный приговор системе глобальной и региональной безопасности, заявляя, что она не способна уберечь страны от конфликтов и пребывает в состоянии глубокой раздробленности и деформации. Этим он окончательно отбрасывает существующий инструментарий международных отношений и открыто предлагает перейти к новому.

Интересно, что всю вину за развал глобального механизма сдержек и противовесов Путин возлагает на США. Добавляет к этому обвинение в тотальном контроле Соединённых Штатов над глобальными средствами массовой информации и информационном манипулировании. Вообще, следует отметить предельно антиамериканский характер Валдайской речи Путина. В подтверждение – тезис российского президента о том, что «чем сильнее лояльность единственному центру влияния в мире (США) – тем выше легитимность того или иного правящего режима». Судя по всему, в народ как главный источник легитимности Владимир Путин не верит уже давно.

Обобщая попытки США навязать тотальный диктат своей воли всему миру, Путин приходит к выводу, что взамен глобальное сообщество по вине Вашингтона погружается в хаос и эскалацию. Президент РФ не устает обвинять США в вооружении ИГИЛ, сирийских боевиков и других террористов, при этом он умалчивает об абсолютно идентичном поведении России в Украине, где РФ не только предоставляет оружие и инструкторов, но и напрямую активно воюет против украинских жителей на украинской земле. Путин обвиняя Запад в двойных стандартах, активнейшим образом строит свою внешнюю политику на этих самых двойных стандартах. Не зря президенты Белоруссии и Казахстана вынуждены играть на два-три фронта, хеджируя свои геополитические риски.

Отдельное внимание Путин уделил санкциям, заявив, что они подрывают основы мировой торговли и правила ВТО, а это приводит к риску потери доверия стран Запада как лидеров глобализации. На этом фоне Россия, абсолютно игнорируя правила ВТО и других международных договоров, незаконно отбирает собственность украинского бизнеса и государства в самой РФ, на территории аннексированного Крыма, ведет безостановочные торговую войну против Украины уже не первый год. Снова Путин выдает желаемое за действительное, демонстрируя «геополитический склероз». Особенно красив тезис о том, что «нельзя смешивать политику и экономику». Наверное, использование «Газпрома» в политических целях это из другого измерения.

Далее – интереснее, поскольку Путин назвал Россию самодостаточной страной, в то же время, заявив, что не собирается выбирать путь автаркии и полной изоляции (плохая новость для Сергея Глазьева и Александра Дугина), рассчитывая на прагматичный подход бизнес-кругов ведущих стран мира. В данном аспекте, Путин посылает месседж Западу о готовности вести дальнейшие переговоры о судьбах мира. Здесь имеет место демонстрация воли к диалогу. То есть Путин пока не спешит сжигать все мосты. Особая надежда хозяина Кремля на Европу, причем, желательно, всю.

Ситуацию в Украине Путин понимает как борьбу на стыке геополитических интересов крупных государств, на границе культурно-исторических и цивилизационных материков. По мнению Путина, именно Запад вверг Украину в хаос, в развал экономики, социальной сферы и в гражданскую войну с большими жертвами. Это в то время как, по словам президента России, его страна сделала выбор в пользу «дальнейшего совершенствования институтов демократии и открытой экономики вместе с ускоренным внутренним развитием всех позитивных тенденций в мире». По-видимому, в ближайшее время следует ожидать интерпретации этих самых тенденциий от Дмитрия Киселева. .

Не смог Владимир Путин удержаться от запугивания Запада преддверием краха мирового порядка. В данном контексте сложно не согласиться с проницательным российским экспертом Андреем Пионтковским, который убежден в том, что козырь ядерного оружия станет главным аргументом Путина в торге с Западом о новом мировом порядке и месте России в нем. Такой подход гарантированно обеспечит РФ первое место в качестве общемировых рисков, отодвинув на задний план даже лихорадку Эбола. Путин предельно честно предупредил об этом.

Теперь ход за Западом.

Задача же Украины – дожить до момента окончания нового противостояния России со всем миром с минимальными потерями.

Роман Рукомеда, политический эксперт