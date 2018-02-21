Порошенко объяснил, почему лично не приехал на допрос по делу Януковича (видео)

По словам президента, он утром провел совещание с военными, а также запланированы международные мероприятия.

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему лично не пришел в Оболонский районный суд Киева на допрос в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Читайте такжеВ суде над Януковичем посмотрели видео, как Порошенко ездил в КрымКак передает корреспондент УНИАН, Порошенко в режиме видеоконференцсвязи с судом заявил, что сегодня утром и в 13.40 проводил совещание с военными относительно имплементации подписанного 20 февраля закона о деоккупации Донбасса.

Кроме того, по словам президента, в 15.30 у него состоится встреча с дипломатами из Дании, а затем, после допроса в суде, после 15.30, у него будет одно публичное и еще два международных мероприятия.