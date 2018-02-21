Суд допрашивает Порошенко по делу Януковича (онлайн-трансляция)

Порошенко свидетельствует не в зале суда, а из Администрации президента, организована видеосвязь.

В Оболонском райсуде допрашивают президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича через систему видеоконференцсвязи.

Как сообщалось, коллегия судей Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство прокуроров о допросе президента Украины Петра Порошенко через систему видеоконференцсвязи.

Сегодня коллегия судей завершит допрос свидетелей стороны обвинения по делу о госизмене Януковича.

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Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.