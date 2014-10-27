В двух окружкомах в Черкасской области зафиксировали переписывание протоколов

Как сообщил УНИАН координатор общественного наблюдения Гражданской сети ОПОРА в Черкасской области Захарий Колисниченко, в ОИК № 196 наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал, как члены одной из участковых комиссий что-то дописывают в протокол о подсчете голосов. На вопрос наблюдателя, что они пишут, члены комиссии не ответили и впоследствии вообще исчезли.

Также зафиксировано три факта переписывания протоколов членами ОИК № 199.

Читайте такжеВ Днепропетровске расследуют повреждения бюллетеней в 4 урнахВ ОПОРЕ отмечают, что это является грубым нарушением закона, поскольку невозможно проконтролировать, какие данные могут быть внесены в протоколы непосредственно в ОИК в отсутствие членов комиссии и наблюдателей.

Как сообщал УНИАН, окончательная явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в Украине, которые состоялись 26 октября, составила 52,42%.