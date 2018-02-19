Финляндия готова отправить миротворцев на Донбасс

Конфликт в Украине – большая проблема для Европы, заявил президент Финляндии.

Финляндия готова участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе, если будет принято соответствующее решение.

Об этом заявил президент страны Саули Нийнисте, говорится на сайте канцелярии главы финского государства. Он отметил, что конфликт в Украине – большая проблема для Европы, и если Финляндия может как-то помочь ее решить, она готова это делать.

Читайте такжеБеларусь готова отправить миротворцев на Донбасс: названы условия

"Речь идет об одной из наиболее серьезных проблем в Европе...Если соглашение будет создано и если оно будет широкомасштабным мандатом ООН - то да, в интересах Финляндии открыть этот европейский замок", - заявил Ниинисте.

Как известно, Швеция заявила о готовности участвовать в миротворческой миссии на Донбассе, если Россия и Запад согласятся на это.