Аваков считает "приемлемым" количество нарушений на выборах, но наказывать обещает "жестко и красиво"

Об этом Аваков заявил сегодня в пресс-центре избирательного штаба политической партии «Народный фронт», передает корреспондент УНИАН.

«То количество нарушений, которые произошли, в нынешних условиях я считаю приемлемым», - сказал Аваков.

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По его словам, сегодня в Украине охрану общественного порядка продолжают осуществлять 85 тысяч сотрудников милиции, которые сопровождают избирательный процесс.

Также министр отметил, что в течение сегодняшнего дня милиция была вынуждена в нескольких случаях направлять спецназ для прекращения очень опасных действий со стороны ряда лиц, в частности, в Киеве, в Черкасской, Черниговской и Одесской областях, куда завозились так называемые «титушки» для проведения «каруселей».

Говоря об относительно минимальном количестве грубых нарушений, Аваков отметил, что такого результата удалось достичь благодаря слаженной работе всех силовых ведомств, которая была направлена на профилактику готовящихся провокаций.

«Мы знали о готовящихся провокациях, и смогли их предотвратить», - сказал Аваков.

Также министр выразил убеждение, что виновные в нарушении избирательного законодательства, в отличие от остальных избирательных кампаний, на этот раз понесут заслуженное наказание.

«Я думаю, что это будет первый избирательный процесс, когда будут наказаны жестко и красиво», - сказал Аваков.

Он отметил, что на данный момент аналитическая группа силового блока зафиксировала ряд округов с наибольшим накалом ситуации, который может возникнуть во время подсчета голосов, но в то же время министр заверил, что правоохранительные органы будут действовать должным образом.

Ранее Аваков заявлял, что любые манипуляции с результатами голосования будут наказываться по всей строгости закона - вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет.