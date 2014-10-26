Манипуляции с результатами голосования влекут до 8 лет тюрьмы – Аваков
22:06, 26 октября 2014Политика
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Любые манипуляции с результатами голосования будут наказываться по всей строгости закона – вплоть до лишения свободы сроком до 8 лет
REUTERS
Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
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«Всякий, кто будет манипулировать выбором народа, кто будет пытаться вмешаться в волеизъявление – или через подкуп, или через манипуляцию с протоколами или компьютерной системой, будут наказаны в соответствие с законодательством. Здесь это до 8 лет тюрьмы», - сказал Аваков.
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