Одинокого Саакашвили заметили в аэропорту Мюнхена (видео)

На вопрос, что он делает в Мюнхене, Саакашвили ответил, что едет из Амстердама в Брюссель.

Сегодня, 16 февраля, утром лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили находился в аэропорту Мюнхена.

Журналисты ТСН случайно встретили его в транзитном терминале.

«Политик был сам, без соратников и охраны. Одет был в скомканное пальто, джинсы и кроссовки с белой подошвой. На вопрос, что он делает в Мюнхене, Саакашвили ответил, что едет из Амстердама в Брюссель. На вопрос, почему он сам, ответил, что всегда ходит без охраны», – сообщает телеканал.

Сегодня в Мюнхене открывается всемирный форум по вопросам безопасности. 20 руководителей государств и правительств, министры обороны и главные дипломаты стран в неформальной обстановке должны обсудить главные вызовы мира. От Украины в работе форума примут участие Петр Порошенко и Павел Климкин. Президент Украины выступит с речью сегодня вечером.