В Кировоградской области поймали одного из нападающих на кандидатов в нардепы
19:39, 26 октября 2014Политика
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Работники правоохранительных органов задержали одного из нападающих на группу журналистов - кандидатов в народные депутаты Светлану Залищук, Мустафу Найема и Сергея Лещенко.
Один из нападающих задержан, и он дает показания на всю остальную группу / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в пресс-центре избирательного штаба партии «Народный фронт» сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
«Уже один из нападающих задержан, и он дает показания на всю остальную группу”, - сказал Геращенко.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Кировоградской области, селе Субботцы, неизвестные забросали камнями машину, в которой находились кандидаты в народные депутаты Лещенко, Найем и Залищук.
Никто из пассажиров не пострадал.
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