В Кировоградской области поймали одного из нападающих на кандидатов в нардепы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в пресс-центре избирательного штаба партии «Народный фронт» сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Уже один из нападающих задержан, и он дает показания на всю остальную группу”, - сказал Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Кировоградской области, селе Субботцы, неизвестные забросали камнями машину, в которой находились кандидаты в народные депутаты Лещенко, Найем и Залищук.

Никто из пассажиров не пострадал.