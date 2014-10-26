Выборы могут признать недействительными на почти 50 участках в Кировоградской области

Как сообщила корреспонденту УНИАН долгосрочный наблюдатель Гражданской сети ОПОРА Зоя Лебидь, вчера вечером на участке представили постановления о замене 69 членов УИК от разных кандидатов, в частности от Блока Петра Порошенко, партий «Народный фронт» и «Батькивщина».

ОИК постановление приняла, однако, как выяснилось, об изменении членов УИК на участках не сообщили. Вновь назначенные члены комиссий, в том числе председатели участковых комиссий, начали приходить на участки после 8.00, когда уже началось голосование. Соответственно, они не приняли присягу. На некоторых участках их допустили к работе, на некоторых – нет.

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По данным наблюдателей, на участках продолжаются конфликты между бывшими и новыми членами УИК.