В миграционной службе не знают, кто организовал чартер в Польшу для Саакашвили - "Схемы"

Информация о транспортировке Саакашвили в Государственной миграционной службе отсутствует.

Государственная миграционная служба Украины не организовывала транспортировку экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили во время его реадмиссии из Украины в Польшу.

Об этом сообщили в ведомстве на запрос журналистов программы «Схемы».

«ГМС не осуществляла транспортировку Михеила Саакашвили из Украины в Республику Польша. Информация о транспортировке указанного лица в ГМС отсутствует», - заявили в Миграционной службе.

Ранее в Государственной пограничной службе также сообщили «Схемам», что не владеют информацией о том, кто организовал и оплатил частный самолет для вывоза Саакашвили в Польшу, и посоветовали обращаться с этим вопросом в Миграционную службу.

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Как выяснили журналисты «Схем», Саакашвили был вывезен из Киева в Варшаву 12 февраля частным самолетом Hawker Beechcraft Premier 1A с бортовым номером SP-RDW. Он имеет польскую регистрацию и принадлежит авиакомпании Jet Story. В Украине организовать этот рейс помогала украинская компания Sky Handling.

«Мы сотрудничаем с этой компанией в Украине. Они занимаются техническими нюансами», - подтвердили эту информацию в польской компании Jet Story. Ее представители отказались ответить на вопрос, кто оплатил этот перелет. В то же время в компании предоставили информацию о том, сколько стоит перелет на таком самолете в направлении Киев-Варшава - 8000 евро, или почти четверть миллиона гривен.

Не предоставили данных по организации перелета политика и в киевской компании Sky Handling, которая в Украине отвечала за техническую часть.

«Информация о заказчике полетов или пассажирах и их финансовых взаимоотношениях с организаторами и исполнителями рейса не может быть известна сервисной компании», - говорится в ответе.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили был задержан 12 февраля правоохранителями в Киеве в ресторане «Сулугуни», после этого, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

Позже в Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили возвращен в Польшу, откуда он прибыл с нарушением украинского законодательства.

По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, при задержании политика на правоохранителей «набросились неизвестные из окружения Саакашвили, и пограничники вынуждены были защищаться и применить силовую поддержку».

Позже на официальном сайте Пограничной службы Польши появилось сообщение о том, что Саакашвили уже находится на территории этой страны.

13 февраля во время пресс-конференции в столице Польши Варшаве Саакашвили заявил, что в ближайшие дни планирует увидеться с семьей в Нидерландах, а затем заниматься политической деятельностью в Европе.